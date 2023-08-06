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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых беспилотников

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Новосибирская область будет разрабатывать тяжелые грузовые беспилотники, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе интенсива "Архипелаг 2023" в воскресенье в Новосибирске.

"Что касается нашей специализации, то мы будем делать ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Мы будем использовать наш потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и нагрузок для наблюдения за поверхностью", - сказал он.

Травников отметил, что благодаря "Архипелагу" региону удалось "уточнить специализацию".

Как сообщалось, Новосибирская область подготовила заявку на создание научно-производственного центра (НПЦ) по беспилотной авиации, в регионе сформировалось сообщество предпринимателей, инженеров и ученых, занимающихся беспилотниками, в том числе системами управления и компонентной базой.

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Предполагается, что НПЦ беспилотных авиасистем (БАС) может быть создан в Новосибирске в кооперации Новосибирского государственного технического университета и Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (входит в состав НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

НПЦ будет выполнять ряд государственных функций в области разработки и развития производства беспилотных летательных аппаратов, в том числе экспертизой проектов, реализация программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области развития БАС, будет играть роль "единого окна" для оказания мер региональной поддержки технологическим компаниям отрасли.

Также он будет проводить летные и наземные испытания.

Направлениями разработок и производственной деятельности центра станут электроника и компоненты беспилотной аэрокосмической системы, дополнительные компоненты БАС для интеграции в бизнес-процессы отрасли-потребителя, автоматические зарядные станции и другие решения для длительного автономного функционирования БАС, специальные решения БАС для экстремальных условий эксплуатации.

Новосибирская область Андрей Травников БПЛА
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