"ЛитРес" подтвердил утечку данных своих клиентов

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "ЛитРес" подтвердила в субботу утечку данных пользователей своего сервиса электронных книг. При этом сообщается, что платежные данные не пострадали, проводится внутренне расследование, пользователям рекомендовано на всякий случай сменить пароли.

Ранее в телеграм-канале "Утечки информации" основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна появилось сообщение, что в открытый доступ попали данные пользователей, предположительно, сервиса электронных книг "Литрес" (litres.ru). Речь идет о более чем 3 млн строк, которые включают имя и фамилию, адреса электронной почты, хешированные пароли.

"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте", - сообщили в пресс-службе ГК "ЛитРес" в ответ на запрос агентства "Интерфакс".

В компании отметили, что меры по защите данных клиентов там начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете.

"Вся платежная информация - в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей. Однако, поскольку злоумышленники действительно получили доступ к адресам электронной почты пользователей, мы рекомендуем пользователям сменить пароль от Литрес, а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль", - отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что "в случае, если с аккаунтами пользователей будут совершены какие-либо несанкционированные действия, все они будут отменены сервисом по запросу клиента".

В ГК "ЛитРес" владеет сервисами Литрес, MyBook, LiveLib, Литрес: Самиздат, Литрес: Чтец, Литрес: Библиотека.