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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Что произошло за день: суббота, 5 августа

Уничтожение беспилотника в севастопольской морской зоне, гибель россиянки при сходе оползня в Грузии, утечка данных клиентов "ЛитРес", приговор экс-премьеру Пакистана

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Перед этим в субботу Михаил Развожаев заявил, что беспилотник был обнаружен флотом.

- Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы. Он признан виновным в продаже подарков, полученных в должности премьер-министра во время зарубежных визитов. Вскоре после вынесения судом приговора Хана взяли под стражу в Лахоре.

- Гражданка РФ погибла в Грузии при сходе оползня на горном курорте Шови. На данный момент известно о 16 погибших.

- "ЛитРес" подтвердил утечку данных своих клиентов. Сервис сообщил, что платежные данные не пострадали, но пользователям рекомендовано сменить пароли.

- "Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1.

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