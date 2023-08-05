Маломерное судно перевернулось на юге Карелии
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Судно перевернулось в Лахденпохском районе на юге Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в субботу со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК).
"В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, 10 пострадавших", - написал он в телеграм-канале.
На место выехали сотрудники ТЦМК и скорой помощи.
Данных о погибших пока нет, уточнил Охлопков.