Туристам с перевернувшейся в Карелии лодки не потребовалась медицинская помощь

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Девять пассажиров лодки, перевернувшейся на Ладоге в субботу, были подобраны проходящим судном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике Карелия.

Судно доставило туристов на ближайший остров, где у тех были разбиты палатки. "От эвакуации они отказались и в медицинской помощи не нуждаются", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 15:00. На место прибыли поисково-спасательный отряд города Приозерска, а также силы и средства МЧС из города Лахденпохья.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что в районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно, предварительно, пострадали десять человек.