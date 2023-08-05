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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Туристам с перевернувшейся в Карелии лодки не потребовалась медицинская помощь

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Девять пассажиров лодки, перевернувшейся на Ладоге в субботу, были подобраны проходящим судном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике Карелия.

Судно доставило туристов на ближайший остров, где у тех были разбиты палатки. "От эвакуации они отказались и в медицинской помощи не нуждаются", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 15:00. На место прибыли поисково-спасательный отряд города Приозерска, а также силы и средства МЧС из города Лахденпохья.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что в районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно, предварительно, пострадали десять человек.

Карелия
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