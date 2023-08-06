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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Три населенных пункта в Приморье отрезаны от транспортного сообщения из-за дождей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли в Приморском крае, три населенных пункта остались без транспортного сообщения, сообщает в пресс-служба регионального правительства.

"Из-за дождей в семи муниципалитетах Приморья наблюдаются множественные переливы длиной 20-50 метров и глубиной до одного метра. По состоянию на утро воскресенья, 6 августа, в крае отрезаны населенные пункты Садовое, Муравейка, Фурманово. Во многих районах вода продолжает прибывать", - говорится в сообщении.

Легковой транспорт не может проехать из-за переливов воды в Дальнереченском районе на 78 км автодороги Дальнереченск - Ариадное

В Красноармейском округе из-за переливов легковым авто трудно проехать на 3 км дороги Лукьяновка - Новополтавка, на 6 км дороги Новопокровка - Ромны - Завитая.

В Пограничном округе на 17 ким Гродеково - Барановский - Садовый нет проезда для всех видов транспорта из-за перелива глубиной 50-60 см и длиной 80 м. зафиксированы переливы на 8 и 27 км дороги, ведущей к селу Духовское от автодороги Уссурийск - Пограничный.

В Анучинском муниципальном округе на 28-33 км автодороги Анучино - Еловка - Муравейка наблюдается глубокий перелив, возможность проезда ограничена для легковых авто. Также остаются переливы на 3-5 км на подъезде к селу Еловка и 96 км Осиновка - Рудная Пристань.

В Ольгинском муниципальном округе на 25 км дороги 300 километр - Фурманово из-за перелива длиной 328 м нет проезда для всех видов транспорта.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации введен в Дальнереченске в Приморском крае из-за сильных дождей.

Приморск Уссурийск Приморье
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