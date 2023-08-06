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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за дождей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди и ветер ожидаются в Приморье 7 и 8 августа, в крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает Примгдиромет.

"В связи с обострением фронтальных разделов днем 7 и ночью 8 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края ожидается дождь, местами сильный (15-45 мм за 12 часов и менее), локально очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)", - говорится в сообщении.

На реках Приморья продолжат развиваться дождевые паводки, подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. Вода будет выходить из берегов, затапливать дороги, низководные мосты, сельхозугодья и хозяйственные угодья.

Наиболее паводкоопасными районами являются Октябрьский, Уссурийский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Хасанский.

Владивосток Приморье Уссурийск
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