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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В России появится федеральный реестр сказок

В России появится федеральный реестр сказок
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России будет создан федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния - сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев.

Постановление от 3 августа 2023 года №1277 о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры", - поясняется в опубликованном в воскресенье на сайте правительства сообщении.

Как отмечается, "создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния".

Оператором реестра определено Министерство культуры.

Постановление подготовлено для реализации норм Федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации", который был принят в октябре 2022 года.

Михаил Мишустин Минкультуры РФ Правительство РФ
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