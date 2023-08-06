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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
Фото: AP/"Роскосмос"/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" накануне выполнил маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщает "Роскосмос" в воскресенье.

"По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 05:03 по московскому времени и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км.

Роскосмос
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