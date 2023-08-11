NASA скорректировало высоту орбиты МКС с помощью корабля Cygnus

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) скорректировали высоту орбиты Международной космической станции с помощью грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman.

"Грузовик" включил свои двигатели в 10:35 по времени Восточного побережья США (17:35 по Москве), маневр продолжался 22 минуты 48 секунд.

В результате высота станции увеличилась на 4,5 км в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите МКС) и на примерно 482 метра в апогее (самая дальняя от нее).

Высота орбиты станции была скорректирована для сближения и последующей стыковки с ней российского грузового корабля "Прогресс МС-24", запуск которого намечен на 23 августа, а также стыковки с МКС 15 сентября корабля "Союз МС-24" и возвращения на Землю корабля "Союз МС-23" 27 сентября.

В 2018 году NASA испытало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 метров. Впоследствии корабль был модифицирован для существенного изменения орбиты МКС.

В июне 2022 года NASA сообщило об успешной ограниченной коррекции орбиты МКС с помощью двигателей Cygnus.

В том же месяце в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" заявили, что Cygnus сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но штатным средством этой операции остается российский корабль "Прогресс".

После прекращения программы полетов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и манёвров уклонения от космического мусора использовались только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.