Минобороны РФ сообщило об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиабазам вооруженных сил Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Кроме того, Конашенков сообщил о поражении ангаров с авиационной техникой вооруженных сил Украины на аэродроме Запорожье. В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ.

Как сообщил Конашенков, "в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ".

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Сбиты 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как отметил представитель ведомства, "оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах".

Ситуация по направлениям

В Минобороны РФ сообщили об отражении атак ВСУ на пяти направлениях.

"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях", - сказал Конашенков.

На купянском направлении, сообщил он, штурмовыми отрядами "Западной" группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новосёловское ЛНР.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы "Мста-Б".

На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка (ДНР), сообщил представитель Минобороны РФ.

"Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - сказал он.

На красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалёвка (ЛНР) и в районе Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.

"Также, - продолжил он, - нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь Донецкой народной республики, Петровское и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области, сообщил Конашенков.

По его словам, "потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США".

"На запорожском направлении действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск за сутки отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области. В течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей, сказал представитель Минобороны РФ.