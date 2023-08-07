Военные РФ заявили, что наносят упреждающие удары по позициям ВСУ на ряде направлений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Упреждающие удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) наносит российская артиллерия и авиация на ряде участков фронта в ходе проведения специальной военной операции, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии проводится упреждающее огневое воздействие на противника", - сказал Чехов.

Он, в частности, заявил, что огнем артиллерии уничтожен пикап с украинскими военнослужащими в районе Новомихайловки, минометный расчет и группа личного состава противника севернее Никольского.

Огнем гаубичной артиллерии, сказал Чехов, уничтожен пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара, скопления живой силы в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки.

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица М777 западнее Нескучного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного", - сказал начальник пресс-центра.

Он также заявил, что расчётом зенитного ракетного комплекса "Тор" сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека".