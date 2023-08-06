Дрейфующая мина обнаружена вблизи пляжа Севастополя

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Морская мина обнаружена в воскресенье в районе одного из пляжей Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, все оперативные службы оповещены, спецслужбы флота работают на месте.

"Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории", - пояснил Развожаев.

Он предупредил, что уничтожение мины может быть "громким".