Сообщение о мине недалеко от севастопольского пляжа не подтвердилось

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сообщение о морской мине в районе одного из пляжей Севастополя оказалось ложной тревогой, сообщил в воскресенье губернатор Михаил Развожаев.

"Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность", - написал он в своем телеграм-канале.

"В Севастополе все спокойно", - сообщил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщил, что дрейфующая морская мина обнаружена на расстоянии менее ста метров от берега. Ее планировалось отбуксировать или уничтожить на месте.