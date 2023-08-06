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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Сообщение о мине недалеко от севастопольского пляжа не подтвердилось

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сообщение о морской мине в районе одного из пляжей Севастополя оказалось ложной тревогой, сообщил в воскресенье губернатор Михаил Развожаев.

"Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа "Любимовка". Оказалось, что тревога ложная и это - не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность", - написал он в своем телеграм-канале.

"В Севастополе все спокойно", - сообщил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщил, что дрейфующая морская мина обнаружена на расстоянии менее ста метров от берега. Ее планировалось отбуксировать или уничтожить на месте.

Севастополь Михаил Развожаев
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