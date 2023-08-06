В Краснодарском крае на складе элеватора произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар в складском здании элеватора ликвидируют в поселке Кубанском Краснодарского края, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России.
"Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение.
На данный момент пожарно-спасательные подразделения сосредоточены на ликвидации огня и защите соседних зданий.
На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники.