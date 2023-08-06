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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В Краснодарском крае на складе элеватора произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар в складском здании элеватора ликвидируют в поселке Кубанском Краснодарского края, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России.

"Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный ветер и сухая жаркая погода осложняют тушение.

На данный момент пожарно-спасательные подразделения сосредоточены на ликвидации огня и защите соседних зданий.

На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники.

Краснодарский край
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