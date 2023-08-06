Пожар на складе элеватора в Краснодарском крае локализован
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали на площади 2,5 тысяч квадратных метров возгорание в складском здании элеватора в поселке Кубанском Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС России.
Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники.
Ранее сообщалось, что возгорание склада с шелухой от семечек произошло в полдень в воскресенье. По первоначальным данным, площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров.