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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Пожар на складе элеватора в Краснодарском крае локализован

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали на площади 2,5 тысяч квадратных метров возгорание в складском здании элеватора в поселке Кубанском Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что возгорание склада с шелухой от семечек произошло в полдень в воскресенье. По первоначальным данным, площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров.

Краснодарский край
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