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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Мост и газопровод повреждены в Херсонской области обстрелом ВСУ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали в воскресенье автомобильный мост в Геническе Херсонской области, поврежден газопровод, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что ВСУ выпустили 12 ракет, девять сбили силы ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту. Также перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Как подчеркнул Сальдо, "важного военного значения мост не имеет".

По предварительным данным, повреждения "невелики и будут устранены быстро", добавил он.

Херсонская область Владимир Сальдо
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