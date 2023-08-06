Дорога между Крымом и Херсонской областью повреждена при обстреле ВСУ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в воскресенье удар в районе моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в своем телеграм-канале, что обстрел велся ракетами Storm Shadow. Помимо моста, есть попадания в поселковую школу.

Глава Крыма добавил, что временно проезд осуществляется только через два из трех пункта пропуска.

На севере Крыма действуют три пункта пропуска в Херсонскую область - близ Джанкоя (через Чонгарский мост), Армянска и Перекопа.

Как сообщалось, мостовые сооружения на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара восстановили и открыли после ракетного обстрела в начале июля. Тогда ремонтные работы заняли около 10 дней.