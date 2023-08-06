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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Шесть жителей запорожского Днепрорудного ранены в результате украинского обстрела

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Город Днепрорудное Запорожской области попал в воскресенье под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Ранено шесть мирных жителей. Два человека получили тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы, второй экстренно отправлен в больницу Мелитополя. Еще четыре человека получили осколочные ранения", - сказал он.

По данным экстренных служб, попадание зафиксировано во дворе двух девятиэтажных домов. Повреждены остекление домов, трансформатор, автомобили.

Запорожская область
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