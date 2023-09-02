Два человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Село Конские Раздоры на севере Запорожской области попало в субботу вечером под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), есть погибшие и раненые, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Попадания пришлись на территорию коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка. В результате два человека погибли, еще пять ранены", - сказал он.

По данным экстренных служб, в результате обстрела разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла. Спасатели разбирают завалы и тушат пожар.