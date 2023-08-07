"КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после завершения корпоративного отпуска.

Предприятие с понедельника работает в обычном режиме, сообщил "Интерфаксу" представитель автопроизводителя.

В распространенном 7 августа сообщении компании говорится, что в этом месяце "КАМАЗ" должен выпустить более 3 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что 24 июля "КАМАЗ" приостановил конвейер на период двухнедельного корпоративного отпуска. Персонал, занятый сбытом продукции, а также обслуживанием и ремонтом оборудования, во время корпоративного отпуска работал в штатном режиме.

Для персонала, задействованного в выпуске автомобилей по госконтракту, "КАМАЗ" сократил общее время отпуска в 2023 году на одну неделю. Эти работники могут отгулять дополнительную неделю в следующем году либо взять денежную компенсацию.

В 2022 году "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск из-за большой загрузки производства. При этом в декабре 2022 года корпоративное издание "Вести КАМАЗа" сообщало со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Герасимова, что автопроизводитель не планирует возвращаться к практике корпоративных отпусков в ближайшие пять лет.