"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ"с 24 июля по 6 августа приостановил производство грузовиков в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании.

В штатном режиме продолжит работать персонал, занятый сбытом продукции, а также обслуживанием и ремонтом оборудования, говорится в сообщении.

В свою очередь, корпоративная газета "Вести КАМАЗа" сообщила в понедельник, что для работников, задействованных в выпуске автомобилей по госконтракту, общее время отпуска в 2023 году сокращено на одну неделю.

"Корпоративный отпуск они отгуляют общим порядком, одну неделю можно взять в течение года по графику отпусков, а четвертая неделя переносится на 2024 год либо заменяется денежной компенсацией. Мера по сокращению отпуска в 2023 году для занятых на госконтракте продиктована распоряжением правительства РФ, которое опирается на федеральный закон об обороне", - отмечается в публикации.

В 2022 году "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск из-за большой загрузки производства. В декабре 2022 года корпоративное издание "Вести КАМАЗа" сообщало со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Герасимова, что "КАМАЗ" не планирует возвращаться к практике корпоративных отпусков в ближайшие пять лет.