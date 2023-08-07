Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили в реверсивном режиме

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Движение по автомобильному мосту на косе Арабатская стрелка, поврежденному в результате ракетного удара ВСУ в воскресенье, запустили в реверсивном режиме, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Пока разрешён проезд только легковым автомобилям в реверсивном режиме", - написал он в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что из-за повреждения моста через пролив Чонгар временно изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и республикой Крым. Через поселок Чаплинка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через поселок Каланчак в направлении к пункту пропуска "Армянск" едут легковые автомобили и рейсовые автобусы.

"Интенсивность движения выросла. Пробок или заторов нигде нет. К АПП "Армянск" со стороны Крыма проезд без задержек, режим досмотра упрощённый. Со стороны Херсонской области около полудня была небольшая очередь машин, проезд занимал до получаса. С этим сейчас разбираемся", - добавил Сальдо.

Кроме того, со вторника до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту "Симферополь - Геническ", уточнил врио губернатора.

Как ранее сообщил Сальдо, вооруженные силы Украины атаковали в воскресенье автомобильный мост на трассе между Геническом и Арабатской стрелкой в Херсонской области, поврежден газопровод. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ракетным ударом ВСУ также был поврежден Чонгарский мост на административной границе между Крымом и Херсонской область. На обоих мостах было повреждено дорожное покрытие.