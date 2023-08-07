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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Подать документы на визу в Китай можно будет в визовом центре в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Желающим оформить визы в Китай с 7 августа нужно подавать заявления в визовый центр в Москве, сообщает в понедельник посольство страны в РФ.

"С 7 августа заявители (кроме владельцев дипломатических и служебных паспортов) для получения виз в КНР (включая Гонконг и Макао) должны подавать заявления в Визовый сервисный центр по адресу: улица Василисы Кожиной, дом 1", - говорится в сообщении.

Как отмечают в дипмиссии, центр уполномочен принимать заявления, документы, собирать биометрические данные и оплату за визы, предоставлять консультации заявителям.

Центр работает с понедельника по пятницу, прием документов - с 9:00 до 15:00, выдача виз - с 9:00 до 16:00.

Посольство также сообщает, что помимо визового сбора, взимаемого от имени посольства, центр будет брать сервисный сбор. Как отмечается на сайте центра, в случае отказа в визе или изменения условий поездки сбор не возвращается.

Китай Макао КНР Гонконг Москва
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