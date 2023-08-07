Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

"Ростех" заявил, что полностью выполняет все объемы производства для Минобороны РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Все объемы производства продукции, которые требуются для Минобороны РФ, полностью закрываются, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы все объемы, которые сегодня требуются для министерства бороны, полностью закрываем", - сказал Чемезов.

По его словам, предприятие нарастило производство по всем видам военной продукции, которая массово задействована в спецоперации на Украине.

"В первую очередь - это ствольная, реактивная артиллерия, бронетехника легкая и тяжелая, транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов,БМП-3, БТР-МДМ, танки Т-90М "Прорыв", ракетные комплексы "Искандер" гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", вертолеты Ка-52, Ми-28, Су-35, Су-57, беспилотники "Куб" и "Ланцет"", - сообщил он.

В свою очередь по итогам встречи в пресс-службе "Ростеха" заявили, что по некоторым позициям объемы производства закрываются досрочно.

"Ростех" также существенно нарастил производство боеприпасов, например, выпуск снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО вырос в 20 раз и более, бронетехники - в четыре раза", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Чемезова, рентабельность ГОЗа низкая, иногда даже минусовая: "Те убытки, которые мы несем, мы покрываем за счет гражданской продукции, которая у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе".

На встрече он также сообщил, что в прошлом году ГОЗ предприятиями "Ростеха" был выполнен на 99,5%.

Ростех Сергей Чемезов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "ЛитРес"

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

В Минздраве заявили, что решение ВС РФ не вводит новых ограничений на проведение УЗИ

Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Фигуранты дела о гибели 44 человек от поддельного алкоголя осуждены в Свердловской области

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин

В России отпуск по уходу за ребёнком берут около 2% мужчин
Нападения в школах и вузах

Апелляция оставила в силе приговор по делу о стрельбе в казанской гимназии

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

"КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });