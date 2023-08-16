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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

"Рособоронэкспорт" формирует портфель заказов на российские танки с поставками после СВО

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российская промышленность сейчас в основном производит танки для нужд армии, "Рособоронэкспорт" формирует портфель заказов на перспективу, заявил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Сегодня предприятия российского военно-промышленного комплекса, особенно из контура "Ростеха", сфокусированы на внутреннем рынке. Основная задача - поддержание обороноспособности вооруженных сил нашей страны", - сказал он.

"Мы включились в работу по загрузке мощностей отечественного оборонно-промышленного комплекса, которые высвободятся после победы России и дооснащения вооруженных сил страны. Это своего рода инвестиционная деятельность, формирование отложенного спроса на обкатанную в бою продукцию", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

По его данным, также обсуждаются с дружественными России странами проекты технологического партнерства.

Александр Михеев Рособоронэкспорт Ростех СВО
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