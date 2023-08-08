МВД предупредило о попытках телефонных мошенников склонить россиян к диверсиям

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МВД России предупредило сограждан о новой тактике телефонных мошенников: под предлогом спасения денег граждан они пытаются не только обворовать своих собеседников, но и заставить их совершить диверсии и теракты.

"Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление", - говорится в пресс-релизе.

Потерпевшим сообщают, что есть возможность вернуть деньги, и предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании, а иногда переходят к угрозам, рассказали в МВД.

"Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры, - сообщило министерство. - Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели".

Чаще всего на уловки мошенников попадают пожилые граждане.

В тактике аферистов МВД усматривает факты прямого обращения к россиянам "с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение".

"МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - заявили в министерстве и призвали о таких случаях как можно скорее сообщать в полицию.

Генпрокуратура России также проанализировала ряд поджогов военкоматов, совершенных по указаниям по телефону. Надзорное ведомство напомнило согражданам, что российские правоохранительные органы "не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами".

"Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства. Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.