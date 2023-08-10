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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Лжеюристы задержаны по подозрению в похищении у россиян более 10 млн рублей

Бывший сотрудники финансовой пирамиды предлагали обманутым вкладчикам помочь вернуть деньги

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Семь жителей столичного региона задержаны по подозрению в похищении у граждан более 10 млн рублей под предлогом юридической помощи в возврате потерянных инвестиций, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды и уже закрывшейся, создали компанию по оказанию юридических услуг. По базе данных они обзванивали обманутых вкладчиков и предлагали им юридическую помощь в возврате потерянных инвестиций.

Как установили в полиции, фигуранты дела "сообщали, что якобы располагают закрытой информацией о финансах и имуществе организации-банкрота, с помощью которых можно вернуть вклады", убеждали вкладчиков заключать с ними договоры на оказание платных юридических услуг, но свои обещания не выполняли.

"Потерпевшие, среди которых много пожилых людей, оказывались обманутыми дважды. Аферисты присваивали полученные деньги и переставали выходить на связь", - заявили в МВД.

Задержанных подозревают в причастности более чем к 70 фактам противоправной деятельности, а ущерб потерпевшим, по оценке следствия, превысил 10 млн рублей.

Подозреваемых задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и отдела по Западному административному округу столицы. Это предполагаемый организатор группы и шестеро его сообщников, трое из которых - выходцы из ближнего зарубежья. Им вменили мошенничество, совершенное организованной группой, и отпустили под подписку о невыезде.

Волк отметила, что подозреваемые время от времени меняли офисы, регулярно уничтожали документацию и меняли телефонные номера. С работниками проводились тренинги и инструктажи по методам социальной инженерии.

МВД Ирина Волк Москва
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