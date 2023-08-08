С февраля 2022 года в РФ предотвращено почти 200 террористических преступлений

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Около 200 преступлений террористической направленности предотвращено в России с февраля минувшего года, в большинстве случаев их готовили молодые люди, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", - заявили в НАК по итогам заседания комитета.

Директор ФСБ РФ, председатель НАК Александр Бортников отметил в своем выступлении, что "на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований".

"При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы", - сообщает НАК.

Роскомнадзором при участии правоохранительных и надзорных органов с 2019 года заблокировано 67 тыс. и удалено 334 тыс. террористических материалов, распространяемых в сети Интернет, отметили в комитете.

Там добавили, что "требуется повысить эффективность работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежью идей терроризма, неонацизма, массовых убийств".