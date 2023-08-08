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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Российские военные отразили 18 атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении составили до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

Он сообщил, что российские военные также отразили по три атаки ВСУ на южно-донецком и красно-лиманском направлениях.

ВСУ Минобороны
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