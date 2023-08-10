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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:24

Российские военные отразили несколько атак ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отразили две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в направлении Урожайного. Понеся потери, противник отступил", - сказал он.

Также, по его словам, отражена атака группой пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области, один украинский военный взят в плен.

Чехов сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены разведгруппа ВСУ в районе Макаровки, пять опорных пунктов в ДНР, два пикапа с украинскими военными в районе Новомихайловки.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы "Гиацинт" и артиллерийская установка "Гвоздика" в районах Новоселки и Равнополь", - заявил начальник пресс-центра группировки "Восток".

По его данным, ударный беспилотник уничтожил минометный расчет ВСУ севернее Владимировки.

"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного", - сказал Чехов.

Кроме того, начальник пресс-центра сообщил, что мотострелки группировки войск "Восток" успешно отбили наступление ВСУ вблизи населенного пункта Приютного. Потери украинской армии составили свыше 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два танка, уточнил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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