Путин подписал указ о расчетах за продукцию АПК в нацвалютах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции", предусматривающий расчет за эту продукцию в национальных валютах.

Документ подписан 8 августа и размещен на официальном портале правовой информации.

Указ предполагает, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным резидентами - участниками внешнеторговой деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, будут использоваться специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З". Перечень такой продукции будет утверждать правительство.

Специальные рублевые и валютные счета типа "З" открываются кредитными организациями, которые в соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" являются уполномоченными банками, на основании заявлений иностранных покупателей. Банки вправе открывать такие счета без присутствия представителя иностранного покупателя.

В соответствии с указом, иностранный покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет "З" в иностранной валюте. После ее зачисления на валютный счет он продает валюту уполномоченному банку или дает ему в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, поручение на продажу иностранной валюты на организованных торгах. Банк, в свою очередь, зачисляет средства в рублях на спецсчет типа "З" этого иностранного покупателя, а также на основании его поручения и выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, проводит перевод зачисленных средств в рублях на счет резидента - участника ВЭД.

Согласно указу, не допускается приостановление операций по спецсчетам "З", арест или списание средств, находящихся на них, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с расчетами по внешнеторговому контракту на поставку российской сельхозпродукции. Исключение составляют случаи, предусмотренные Налоговым кодексом РФ и законом от 3 августа 2018 года "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Президент предоставил совету директоров ЦБ полномочия по установлению режимов специальных счетов типа "З" обоих видов. Правительству поручено в 30-дневный срок утвердить перечень сельхозпродукции, которая будет продаваться по этой схеме.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, пункты, предусматривающие открытие счетов и механизм расчетов, - с 1 ноября 2023 года.

Как заявляла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, механизм расчета в нацвалютах - "это инструмент защиты российских экспортеров и дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами". "Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки. Наблюдаем интерес к расчетам в национальных валютах. Он есть у стран Персидского залива и Африки. Со странами по ЕАЭС, Китаем такие расчеты уже были произведены. Поэтому для масштабирования этих успешных пилотных практик необходимы нормативные изменения, которые будут реализованы благодаря указу", - говорила она.