Россия призвала страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах в сфере ТЭК

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский министр энергетики Николай Шульгинов призвал страны БРИКС развивать сотрудничество в области низкоуглеродных технологий и расширять проведение расчетов в нацвалютах при торговле энергоресурсами.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, он заявил об этом на 8-й встрече руководителей энерговедомств государств альянса.

По его словам, страны БРИКС объединяет схожесть подходов в вопросах свободы выбора путей энергетического перехода в соответствии с национальными условиями и особенностями, самостоятельного формирования энергетических балансов и развития национальных топливно-энергетических комплексов.

"Наши страны поддерживают принцип технологической нейтральности. Мы призываем развивать сотрудничество в области низкоуглеродных технологий и содействовать недискриминационному доступу к передовым технологиям. Считаем важным развитие сотрудничества в целях укрепления технологического суверенитета наших стран и расширять практику проведения расчётов в национальных валютах при торговле энергоресурсами между нашими странами", - сказал Шульгинов.

"Китай и Индия - наши стратегические партнеры в части выстраивания нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию, экспортируются и другие энергоносители - газ, уголь", - напомнил министр.

Он отметил, что успехи совместной работы в сфере ТЭК России и Бразилии не должны ограничиваться поставками российских нефтепродуктов в эту южноамериканскую страну, ведь потенциал у партнёрства гораздо шире.

Также, по его словам, с ЮАР есть перспективы развития совместных проектов в сфере электроэнергетики, в том числе атомной и угольной, а нефтегазовая отрасль может стать драйвером сотрудничества в части поставок товаров и оборудования.