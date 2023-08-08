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Классификацией отелей, пляжей и горнолыжных трасс займется Росаккредитация

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Функции Минэкономразвития РФ по аккредитации отелей, пляжей и горнолыжных трасс переданы Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации), следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на официальном портале правовой информации.

"Передать Федеральной службе по аккредитации следующие функции министерства экономического развития РФ: а) оказанию государственных услуг по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей; б) ведению перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", - говорится в документе.

Он также передает Росаккредитации функции федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций.

Росаккредитация - федеральная служба, созданная в 2011 году. Она находится в ведении Минэкономразвития и занимается формированием единой национальной системы аккредитации, контролем за деятельностью аккредитованных лиц, а также формированием и ведением реестров.

Указ вступил в силу 8 августа.

Минэкономразвития РФ Федеральная служба по аккредитация
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