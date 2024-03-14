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Росаккредитации поручили пересчитать отели в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - После перехода классификации отелей в ведение Росаккредитации задача ведомства - пересмотреть эту процедуру, посчитать все объекты размещения в стране и внести в реестр, заявил на коллегии Росаккредитации глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Вслед за ростом спроса на путешествия по стране правительство поддерживает развитие номерного фонда. Нам нужны качественные, безопасные гостиницы, в том числе новые. Нам нужно повышать доверие к нашему номерному фонду и к тем звездочкам, которые отели получают. И в этой связи задача службы - это пересмотреть процедуру классификации. С одной стороны - упростить её, с другой - уйти от практики, которая проявляется иногда, скажем так, аккуратно, по торговле бумагами", - сказал министр.

Он напомнил, что подобные проблемы были и в других отраслях и во многом они изжиты.

"И, конечно, дальше надо будет обсуждать вместе с сообществом требования к гостиницам, потому что, очевидно, тоже надо с ними работать, поэтапно надо эти требования будет повышать в ответ на спрос, в ответ на запросы наших городов. Поэтому прошу ведомства посчитать все средства размещения, включить в реестр классифицированных объектов, это очень важно, потому что дальше мы на основе этого реестра будем привязывать все инструменты, начиная со статистического учета и заканчивая налоговой льготой", - сказал Решетников.

Он добавил, что необходимо будет внедрить новые требования к организациям, классификаторам и экспертам, и переходить к персональной ответственности конкретных экспертов.

"Ну и, конечно, важно обеспечить наличие доступных сервисов для получения достоверной информации о гостинице для жителей и гостей нашей страны и интегрировать реестр Росаккредитации с платформами по бронированию, но так, как это сделано при интеграции декларации по товарам с маркетплейсов", - подытожил министр.

В августе 2023 года Минэкономразвития передало Росаккредитации функцию по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Служба также будет осуществлять контроль (надзор) за их деятельностью и вести соответствующие реестры.

Росаккредитация - федеральная служба, которая находится в ведении Минэкономразвития и занимается формированием единой национальной системы аккредитации, контролем за деятельностью аккредитованных лиц, а также формированием и ведением реестров.

Максим Решетников Минэкономразвития Росаккредитация
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