Путин обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту БРИКС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, информирует пресс-служба Кремля.

"Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", - отмечается в сообщении.

"В продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсужден ряд вопросов практического сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей", - сообщает пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что "выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС".