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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Китай выступает за расширение БРИКС для укрепления влияния объединения

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай поддерживает идею расширения БРИКС (объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию Китай и Южную Африку) для того, чтобы усилить влияние объединения на мировые экономические и политические процессы, считает Financial Times.

"Если мы расширим БРИКС так, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как на G7, наш коллективный голос в мире станет сильнее", - сказал изданию китайский чиновник на условиях анонимности.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса пригласил на саммит глав государств и правительств более 60 стран, некоторым из них может быть предложено присоединиться к блоку.

Газета пишет, что на предстоящем 22-24 августа в Йоханнесбурге саммите БРИКС "Китай будет подталкивать блок развивающихся рынков к тому, чтобы он стал полномасштабным конкурентом G7".

В статье говорится, что "западные столицы, вероятно, расценят возможное присоединение Ирана, Белоруссии и Венесуэлы как шаг к привлечению союзников России и Китая".

По оценкам авторов публикации, Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия также претендуют на то, чтобы стать новыми членами объединения.

Издание пишет, что в преддверии саммита возникают вопросы по поводу того, должен ли БРИКС быть неприсоединившимся клубом, отстаивающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор заявил ранее, что было "крайне неправильно" рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг.

Газета, ссылаясь на источники, отметила, что "несмотря на растущее недовольство доминированием доллара США" среди членов организации, на повестке дня саммита не стоит вопрос об общей валюте БРИКС. Тем не менее, "вместо более широкого продвижения к дедолларизации саммит мог бы сосредоточиться на поиске соглашения о том, что члены БРИКС должны расширять диапазон взаиморасчетов в торговле друг с другом в своих местных валютах".

Аргентина БРИКС Китая
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