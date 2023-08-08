Региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары по примеру крупных ритейлеров

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары по аналогии с крупными ритейлерами, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Соответствующее предложение обсуждалось на рабочем совещании министерства с представителями ритейла и заинтересованных ведомств.

Ограничения будут, в частности, затрагивать наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию.

Ранее систему добровольного ограничения наценки - не более 5% - ввели крупные федеральные торговые сети (такие как "Х5", "Магнит" и другие), напомнили в Минпромторге.

"Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России", - прокомментировал договоренности с ритейлерами статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приведены в сообщении.

"Позитивные процессы в экономике и рост потребительской активности в России подтверждают данные статистики: так, согласно недавним цифрам Росстата, оборот розничной торговли в июне 2023 года составил 3,83 трлн рублей. Это на 10% больше в сопоставимых ценах, чем в июне предыдущего, 2022 года, и на полтора процента выше, чем в мае 2023 года.

При этом оборот розничной торговли за первое полугодие текущего года в целом составил 21,7 трлн рублей, и это также больше, чем оборот в январе-июне 2022 года. Рост за этот период относительно небольшой (плюс 1,1%), однако тенденция к увеличению устойчивая от месяца к месяцу", - привел данные статистического ведомства замглавы Минпромторга.

В отрасли общественного питания, по словам Евтухова, оборот в июне 2023 года составил 224,5 млрд рублей (рост на 12,2% г/г), за первое полугодие 2023 года - 1,32 трлн рублей (рост на 14,7% г/г).