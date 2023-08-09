ФАС намерена усилить контроль за региональными продуктовыми ритейлерами

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам анализа долей продовольственных торговых сетей поручила территориальным отделениям усилить контроль за региональными ритейлерами.

Как отмечается в сообщении ФАС, в регионах лишь небольшой объем торговли приходится на крупные сети. "Анализ показал, что доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами занимает минимальное количество сетей. В 7,37% муниципальных районов и городских округов зафиксировано 27 торговых сетей, занимающих доли свыше 35% по объему всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год", - сообщила служба.

По итогам анализа антимонопольное ведомство определило сети, за которыми необходимо усилить контроль "как в соответствии с законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей".

"В случае выявления нарушений ФАС России будет применять меры реагирования от предупреждений до возбуждения антимонопольных дел", - отметили в службе.

В ФАС напомнили, что для снижения стоимости социально значимых товаров отдельные торговые сети из числа занимающих доминирующее положение добровольно ограничили наценки на ряд продуктов. "В настоящее время ФАС России предложила остальным торговым сетям федерального и регионального уровня присоединиться к добровольным обязательствам", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне о решении региональных ритейлеров добровольно присоединиться к ограничению наценок на социально-значимые товары сообщил Минпромторг РФ. Ранее систему ограничения наценок уровнем не более 5% на эту группу товаров ввели крупные федеральные торговые сети (такие как "Х5", "Магнит" и другие).