Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

ФАС намерена усилить контроль за региональными продуктовыми ритейлерами

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам анализа долей продовольственных торговых сетей поручила территориальным отделениям усилить контроль за региональными ритейлерами.

Как отмечается в сообщении ФАС, в регионах лишь небольшой объем торговли приходится на крупные сети. "Анализ показал, что доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами занимает минимальное количество сетей. В 7,37% муниципальных районов и городских округов зафиксировано 27 торговых сетей, занимающих доли свыше 35% по объему всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год", - сообщила служба.

По итогам анализа антимонопольное ведомство определило сети, за которыми необходимо усилить контроль "как в соответствии с законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей".

"В случае выявления нарушений ФАС России будет применять меры реагирования от предупреждений до возбуждения антимонопольных дел", - отметили в службе.

В ФАС напомнили, что для снижения стоимости социально значимых товаров отдельные торговые сети из числа занимающих доминирующее положение добровольно ограничили наценки на ряд продуктов. "В настоящее время ФАС России предложила остальным торговым сетям федерального и регионального уровня присоединиться к добровольным обязательствам", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне о решении региональных ритейлеров добровольно присоединиться к ограничению наценок на социально-значимые товары сообщил Минпромторг РФ. Ранее систему ограничения наценок уровнем не более 5% на эту группу товаров ввели крупные федеральные торговые сети (такие как "Х5", "Магнит" и другие).

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах топлива в США

Доллар поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Курс евро поднялся выше 107 рублей

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за семь месяцев получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });