В Махачкале взрыв газа обрушил перекрытия одного подъезда в жилом доме

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Махачкале в пятиэтажном жилом доме на улице Айвазовского произошел взрыв бытового газа, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Есть обрушения внутренних перекрытий в одном из подъездов с первого по пятый этаж", - добавил собеседник агентства.

Информации о пострадавших у него пока нет. Под завалами могут быть люди, ведутся поиски.

В управлении МЧС по Дагестану уточнили, что пострадал газифицированный шестиэтажный дом, в котором пять подъездов. Взрыв без пожара произошел в квартире на 4-м этаже здания, в этой квартире разрушены внутренние перегородки.

Сигнал о взрыве поступил в ведомство в 10:08 в среду. Шесть минут спустя на место прибыли пожарные и эвакуировали жильцов дома - всего из здания вывели 150 человек, в том числе 35 детей. По информации МЧС, пострадавших нет. Данные о случившемся уточняются.