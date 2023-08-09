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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Ребенок госпитализирован в результате взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сильные повреждения получил один из подъездов пятиэтажного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, в больницу доставлен ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

"Один ребенок госпитализирован в шоковом состоянии, телесных повреждений нет. Один подъезд сильно разрушен", - сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, информация предварительная, уточняется. На место выехали представители администрации города.

В свою очередь ГУ МЧС по региону сообщает, что "по внешним признакам имеются трещины на несущих конструкциях и на стенах лестничной клетки, выбиты окна хаотично с 3-го по 5-й подъезд". Также повреждены шесть припаркованных во дворе автомобилей.

"Эвакуированы 150 человек, в том числе 35 детей", - сказано в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в среду утром в жилом многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв газа без возгорания.

Махачкала Дагестан
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