В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода

Источник "Интерфакса" сообщил, что есть пострадавшие

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, сообщили в управлении МЧС по Московской области.

"В 10:45 поступил информация о взрыве по адресу: город Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, 212 В, Загорский оптико-механический завод", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Дальнейшая информация уточняется.

До этого в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в 10:45 на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв и пострадали люди.

В администрации муниципалитета уточнили, что на заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

"Очень много зданий, где вылетели стекла", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что выезжает на место ЧП в Сергиевом Посаде. "По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время", - написал он.

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры, фотометрических приборов, сообщает сайт предприятия. ЗОМЗ также назван головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров.