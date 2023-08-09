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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Сергиевом Посаде превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе не выявлено

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде в районе взрыва на Загорском оптико-механическом заводе не выявили превышений предельно допустимых норм по загрязняющим веществам в воздухе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Там сослались на данные с поста контроля атмосферного воздуха Сергиев-Посад-5, расположенного на расстоянии 3 км от завода. Это ближайший пост.

Концентрации продуктов горения по диоксиду азота составляют 0,3 ПДК, концентрации остальных веществ не превысили 0,2 ПДК.

Взрыв на заводе произошел в 10:45, сообщили в региональном управлении МЧС. Источник в экстренных службах сообщил, что при взрыве пострадали люди. На заводе была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов. На место выехали оперативные службы, а также глава муниципалитета Дмитрий Акулов и губернатор региона Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев МЧС Сергиев-Посад Московская область Загорский оптико-механический завод
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