Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в РФ в конце августа - начале сентября

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на мясо в РФ в ближайшее время начнут снижаться, скорее всего, в конце августа - начале сентября, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"С учетом роста производства, думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Думаю, что это произойдет уже в конце августа - начале сентября. И цены будут стабилизированы", - заявил министр журналистам в Красноярском крае в среду.

"Поэтому никакой критичной ситуации мы здесь не видим, абсолютно сезонное повышение (цен - ИФ), это из года в год происходит. Ни в коем случае нет дефицита, у нас в принципе полная самообеспеченность этим видом продукции", - подчеркнул он, отметив, что речь идет о "небольшом росте цен".

По словам Патрушева, ситуация на продовольственном рынке абсолютно спокойная, в том числе по мясу, индикаторы доктрины продовольственной безопасности по мясу перевыполнены. "Собственные потребности закрываем на все 100%", - сказал министр, сообщив, что производство мяса (животных, за исключением мяса птицы) в стране достигло 1,8 млн тонн, что практически на 9% больше, чем годом ранее. "Поэтому говорить о стагнации производства неприемлемо, на мой взгляд", - добавил он.

Министр также отметил, что в РФ растет потребление мяса. "Оно связано с увеличением доходов домохозяйств, в том числе и с развитием сельского туризма. Это неплохая тенденция", - сказал он.

Как сообщалось, по данным Росстата, в первом полугодии 2023 года хозяйства всех категорий РФ произвели 7,6 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство мяса животных (крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных) составило 1,8 млн тонн, увеличившись на 8,5%.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы выросло на 1,1% и достигло 2,5 млн тонн.