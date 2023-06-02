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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Треть россиян ощутила подорожание мяса и лекарств за последний месяц

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (32%) отмечает повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос о том, на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли, 26% сограждан назвали рыбу и морепродукты, каждый четвертый (25%) - молоко и молочную продукцию, 23% участников опроса - плодоовощную продукцию, каждый пятый (20%) - сахар.

Согласно опросу, 19% россиян ощутили повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия, 18% сограждан - на яйца, по 14% респондентов соответственно - на крупу, макаронные изделия и растительное масло.

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По данным ФОМ, о подорожании алкогольных напитков за данный период говорят 9% россиян.

Что касается динамики цен на непродовольственные товары, то, согласно опросу, повышение цен на лекарства и медикаменты за последний месяц отмечают 34% россиян, на строительные материалы - почти каждый четвертый (23%), на одежду с обувью и бензин - по 22% респондентов соответственно, на электронику и бытовую технику - почти каждый пятый (18%).

Анализ ФОМ также показывает, что более четверти россиян (29%) ощутили подорожание жилищно-коммунальных услуг за последний месяц, о росте цен медицинских услуг говорит почти каждый пятый (19%), бытовых услуг - 13% респондентов, услуг пассажирского транспорта - каждый восьмой (12%).

Опрос был проведен 26-28 мая 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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