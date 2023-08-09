Ремонтная "дочка" "Аэрофлота" впервые в РФ выполнила замену стоек шасси на Boeing 777

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Провайдер техобслуживания и ремонта самолетов "Аэрофлот Техникс" произвел замену стоек шасси на Boeing 777, сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

На самолет установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные. Контрольные тесты подтвердили их штатную работу, воздушное судно уже приступило к полетам в рамках расписания "Аэрофлота".

На территории России процедура выполнена впервые, отметили в компании.

Замена стоек шасси относится к плановым работам и выполняется на Boeing 777 раз в 10 лет или каждые 20 000 летных циклов - в зависимости от того, что наступит раньше.

РБК в апреле сообщало, что "Аэрофлот" впервые в истории отправил свой Airbus A330 на техобслуживание в Иран. Глава компании Сергей Александровский пояснял, что это было связано с необходимостью ремонта стоек шасси. "Аэрофлот Техникс" в ближайшее время планирует освоить ремонт стоек шасси семейства A320, отмечал он.

После введения в прошлом году международных санкций, которые включают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и их техобслуживание, "Аэрофлот Техникс" получила разрешение Росавиации на ремонт иностранных лайнеров с российской регистрацией. Компания также получила статус разработчика компонентов для самолетов.