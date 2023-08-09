Что произошло за день: среда, 9 августа

Взрыв в Сергиевом Посаде, заседание коллегии Минобороны РФ, дневное падение курса рубля к доллару и евро

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Сергиевом Посаде произошел взрыв. Как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, ЧП произошло на складе на прилегающей территории, взрывная волна задела часть помещений предприятия. Пострадали более 50 человек, одна женщина умерла в реанимации. СКР считает основной версией нарушение правил безопасности.

- Шойгу назвал военным преступлением решение США передать Украине кассетные боеприпасы. На заседании коллегии Минобороны РФ он также заявил, что существуют риски дальнейшей эскалации конфликта из-за готовности западных стран вкладывать в Украину значительные ресурсы. Министр сообщил, что Польша начала масштабные закупки оружия и это несет риски для России. Он допустил размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО.

- Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях.

- Рубль в среду отыграл почти все дневные потери на фоне решения ЦБ РФ временно отказаться от покупки валюты. Курс доллара США составил 97,2 руб. в 19:00, днем поднимался выше 98 рублей. Евро к этому времени стоил 106,64 руб., в ходе торгов поднимался выше 107 рублей.

- Ремонтная "дочка" "Аэрофлота" впервые в РФ выполнила замену стоек шасси на Boeing 777. Контрольные тесты подтвердили штатную работу стоек, судно уже приступило к полетам в рамках расписания авиакомпании.

- Умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Ей было 97 лет.

- Андрей Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Торонто. Российский теннисист потерпел поражение от американца Маккензи Макдональда.