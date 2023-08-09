Минобороны РФ сообщило о наступлении на купянском направлении на широком фронте

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают наступательные действия на купянском направлении, улучшили тактическое положение, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, за сутки нанесено огневое поражение по военнослужащим и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области.

"Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военные на купянском направлении отразили шесть атак вооруженных сил Украины, на донецком - пять, на запорожском - три, на красно-лиманском - две, на южно-донецком сорвана попытка провести разведку боем, заявил Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой народной республики", - сказал он.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 370 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что потери ВСУ на данном направлении составили: до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

"На красно-лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20", - заявил он.

Конашенков сообщил, что на купянском направлении за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на южно-донецком направлении составили: до 180 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б", а также самоходная гаубица "Акация""

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - заявил он.

За сутки перехвачены девяти украинских снарядов системы HIMARS и уничтожены 35 беспилотников ВСУ, сообщил Конашенков.

Он сказал, что российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по украинским подразделениям и военной технике в 132 районах.

По его данным, с начала специальной военной операции уничтожены 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и других боевых бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5819 орудий полевой артиллерии и минометов, 12155 единиц специальной военной автотехники.