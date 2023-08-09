Устранена коммунальная авария, оставившая без воды город Россошь в Воронежской области
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Коммунальщики начали запуск оборудования для подачи водоснабжения в городе Россошь Воронежской области, которое было отключено из-за аварии, сообщает администрация города.
"Электроснабжение восстановлено. Ведется запуск оборудования для подачи воды", - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в среду в городе Россошь была прекращена подача воды. Причиной стала авария на сетях электроснабжения водозабора.
Россошь - город в Воронежской области, административный центр Россошанского муниципального района. По данным администрации города, на 1 января 2022 года численность населения города составляла 61,8 тыс. человек.