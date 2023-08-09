Задержанный глава ульяновского Димитровграда уволен в связи с утратой доверия

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в среду об увольнении задержанного накануне Андрея Большакова - главы Димитровграда, являющегося вторым по величине городом региона.

"Завершилось заседание городской думы Димитровграда. Решением депутатов Андрей Большаков уволен с поста главы города Димитровграда в связи с утратой доверия", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель Дмитрий Цивилев.

Русских отметил, что на переходный период до выборов нового главы города будет усилен "контроль и участие в принятии управленческих решений со стороны правительства области". Также он решил закрепить за Димитровградом двух кураторов из числа членов правительства региона.

Во вторник со ссылкой на Русских сообщалось, что сотрудники силовых структур во вторник задержали главу Димитровграда "при порочащих обстоятельствах". В чем именно подозревается мэр, глава региона не уточнил, но отметил, что "факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия".

На сайте регионального отделения партии "Единая Россия" сообщалось, что "8 августа мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали по делу о взятке в особо крупных размерах".

В ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации города.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по поводу задержания чиновника.

33-летний Большаков был назначен на пост главы Димитровграда в январе 2022 года на заседании гордумы.